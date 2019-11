Convegno a Pisa su genitori e casa nella crisi della famiglia

Lunedì 11 novembre, a partire dalle ore 15 si terrà a Pisa, al Palazzo dei Consiglio dei Dodici, il convegno dal titolo “I genitori e la casa nella crisi della famiglia”. L’iniziativa è promossa da Comune di Pisa, Società della Salute e dall’Unione dei Giuristi Cattolici Italiani (U.G.C.I.). La separazione tra coniugi è un momento difficile da affrontare, anche per le problematiche economiche che comporta. Spesso sono i padri a trovarsi fuori casa con uno stipendio che non è sufficiente a coprire tutte le spese. Può capitare che alcuni di loro si trovino a vivere in situazioni indecorose, a cui è necessario far fronte, pensando a possibilità di aiuto e sostegno. Il convegno affronterà queste tematiche, provando a fornire risposte da parte delle istituzioni e associazioni presenti.

Dopo i saluti iniziali del sindaco Michele Conti, del Presidente del tribunale, del Presidente dell’ordine degli avvocati e del Presidente dell’ordine degli assistenti sociali, sarà il prof. Emanuele Rossi (Scuola Superiore Sant'Anna), ad affrontare “Il principio costituzionale di uguaglianza nella Costituzione rispetto agli istituti di diritto di famiglia”. A seguire, l’intervento del prof. Claudio Cecchella (Università di Pisa), su “La casa e i genitori nella crisi della famiglia, tra rigidità legislative preannunciate ed eccessive discrezionalità del giudice nel passato e nel presente”; il Dr. Valerio Martinelli (segretario responsabile dell'osservatorio giuridico legislativo della conferenza episcopale Toscana) parlerà delle “Politiche per la famiglia di ieri, di oggi e di domani: il welfare state alla prova delle crisi (economiche e familiari)”, mentre la D.ssa Maria Atzeni (ufficio socio - assistenziale zona pisana) parlerà de “La crisi della famiglia: analisi critica dei dati offerti dall’esperienza sul territorio”.

Le conclusioni spetteranno all’assessore e presidente della società della salute zona pisana Gianna Gambaccini, che parlerà de “Il benessere dei minori nella crisi della famiglia: competenza istituzionale e ruolo della società della salute” e Riccardo Buscemi, vice presidente del Consiglio Comunale di Pisa con “La proposta delle istituzioni locali”. Introduce e coordina l’avvocato Giuseppe Mazzotta (responsabile formazione e area culturale associazione forense U.G.C.I. e presidente del centro studi dottrina sociale). Il convegno, aperto a tutti i cittadini, è accreditato con 4 crediti formativi per giuristi.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

