Corso femminile anti-aggressione a Vinci

Il Centro Studi Discipline Orientali, la Scuola di Arti Marziali di Spicchio – Vinci, offre la possibilità di partecipare Gratuitamente al Corso di Antiaggressione Femminile a tutte le donne del comprensorio Empolese Valdelsa a partire da Martedì 19 Novembre. Il Tema della sicurezza per l'associazione Vinciana è sempre stato al centro delle sue attività soprattutto adesso che episodi di violenza contro le donne sembra che non abbiano mai fine. Purtroppo viviamo in una società, che ci piaccia o no, in cui essere prudenti e saper adottare delle strategie che ci consentano di poter far fronte a un tentativo di violenza non è mai abbastanza. In questo corso : “ parla l'insegnante e presidente del Centro Studi Discipline Orientali Andrea Dori”, il nostro scopo non è quello di illudere le partecipanti facendole sentire invincibili dopo solo poche lezioni, ma di far comprendere, attraverso consigli, tecniche e strategie difensive sviluppate attraverso anni di esperienza, che ciò che conta più di ogni altra cosa quando ci ritroviamo in situazioni a rischio, e mi riferisco non soltanto nei casi di aggressioni, è essere preparate a sostenerle e ad affrontarle su un piano emotivo.” “ ciò che vuole dire il mio collega” parla Veronica Morelli l'altra insegnante del corso di Difesa” è che ha poco serve limitarsi a conoscere tante tecniche se in una situazione di reale aggressione la vittima non è stata preparata a mantenere un certo controllo su se stessa e perciò la donna si trova ad affrontare due nemici: uno è il suo aggressore l'altro è dentro di se, mi riferisco alle proprie paure che saltano fuori nel momento in cui un individuo meno se lo aspetta”.

All'interno del corso viene data molta importanza all'addestramento psico-emotivo perché solo così le partecipanti possono essere in grado di reagire nei modi e nei tempi giusti ad un'aggressione.

Per iscriversi basta telefonare allo 0571/501391 oppure inviare una mail a: info@csdo.it

DATI DEL CORSO:

INIZIO CORSO: MARTEDì 19 NOVEMBRE

NUMERO LEZIONI: 6

ORARI: MARTEDì': 20:20 – 21:30 VENERDì: 18:30 – 19:30

DATE:

· MARTEDì 19 NOVEMBRE

· VENERDì 22 NOVEMBRE

· MARTEDì 26 NOVEMBRE

· VENERDì 29 NOVEMBRE

· MARTEDì 3 DICEMBRE

· VENERDì 6 DICEMBRE

· ASSICURAZIONE (ISCRIZIONE) : € 15 VALIDA 12 MESI

· NECESSARIO MUNIRSI DI CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITA' NON AGONISTICA

ABBIGLIAMENTO:

· TUTA GINNICA

· SCARPETTE GINNICHE: DA INDOSSARE PRIMA DI ACCEDERE AI TAPPETI

Fonte: Ufficio Stampa

