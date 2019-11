I vigili del fuoco del Comando di Firenze, del distaccamento volontario di Calenzano, sono intervenuti nel pomeriggio di ieri nel comune di Firenze in via Campani a Novoli, per la caduta di un pino che ha danneggiato alcune autovetture e si è appoggiato con la chioma a un condominio. Nell'impatto non sono rimaste persone coinvolte.

Sul posto autorgru per il sollevamento giunta dal distaccamento di FI-Ovest.

