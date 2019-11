Giovane di 27 anni muore in un incidente a Montemurlo, il cordoglio del sindaco Calamai

Un ragazzo di 27 anni, Lorenzo Destro, ha perso la vita in un incidente in moto oggi pomeriggio a Montemurlo, sulla via Montalese all'intersezione con via Leopardi, in direzione Montale.

Dai primi accertamenti effettuati dalla polizia municipale, il conducente dell'autovettura, un 46enne di Montemurlo, è risultato positivo all'alcol test e portato in ospedale per ulteriori accertamenti. Dopo pochi minuti sono giunti sul luogo anche i familiari del ragazzo deceduto, il padre la sorella e la madre, che ha avuto un malore ed è stata trasportata in ospedale.

Sul posto oltre ai soccorsi sono intervenuti i carabinieri in sostegno alla polizia municipale, per l'assistenza ai familiari della vittima, la viabilità e gli accertamenti sul conducente dell'autovettura.

Il cordoglio del sindaco di Montemurlo Simone Calamai

"Ho appreso con profondo dolore della scomparsa di Lorenzo, 27 anni di Bagnolo. Un giovane molto conosciuto in paese, anche per la sua professione di cuoco al ristorante La Taverna della Rocca. Mi sono recato subito sul luogo della tragedia e mi stringo con profondo affetto -anche a nome di tutta l'amministrazione comunale e della comunità montemurlese- ai familiari e in particolare ai genitori del giovane. I rilievi della polizia municipale serviranno a stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, ma in questo momento ciò che conta è solo il cordoglio per la perdita di una giovane vita, piena di speranza e di sogni per il futuro".

Il sindaco Calamai, con gli organizzatori della festa dell'olio, sta valutando di rimandare - in segno di cordoglio-gli eventi della festa dell'olio di domani che si sarebbero dovuti tenere in piazza Castello alla Rocca, proprio di fronte al ristorante dove lavorava Lorenzo.