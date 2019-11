Incidente in A11, 7 veicoli coinvolti

I vigili del fuoco del distaccamento di Pescia, alle ore 22:25 circa di ieri sono intervenuti per un incidente stradale sull'autostrada A11 al Km 49, all'altezza del casello di Altopascio. La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza persone e mezzi. Nell'incidente sono state coinvolte sette autovetture e risultano due persone ferite prese in carico dal personale medico del 118. Sul posto nel frattempo è giunta anche una squadra proveniente dal Comando di Lucca.

Sul posto Polizia Stradale e personale della Società Autostrade.

