Lezione al canile di Pontetetto, come relazionarsi con il proprio cane

Check-up completo ai cani ospiti del canile comunale e lezioni su come gestire al meglio il proprio amico a quattro zampe. Sono queste le nuove iniziative messe in campo dal canile di Pontetetto nell'ambito della collaborazione con il dipartimento di scienze veterinarie dell'Università di Pisa.

Questo mese gli studenti del professore Angelo Gazzano, veterinario e comportamentalista, visiteranno una ventina di cani del canile, effettuando un controllo clinico completo. Nel mese di dicembre sono invece in programma, sempre in collaborazione con l'università, 4 lezioni gratuite e aperte a tutti, che consentiranno ai partecipanti, volontari e operatori del canile, ma anche cittadini interessati all'argomento, di acquisire conoscenze teorico-pratiche su come riuscire a relazionarsi nel modo migliore possibile con i cani.

La prima lezione, in programma il 6 dicembre alle 15.00, sarà tenuta dal professor Gazzano e tratterà dell'etologia del cane: lo sviluppo del cucciolo, la comunicazione intra e inter specifica, l'aggressività e la paura nel cane. La seconda, sempre con il dottore Gazzano, si svolgerà il 13 dicembre alle 15.00: si parlerà di stress nel cane e dei problemi comportamentali nei canili.

Le ultime due lezioni (da definire date e orari in base ai partecipanti) saranno tenute dalla dottoressa Marcella Zilocchi (comportamentalista) e tratteranno dell'educazione di base: il 'seduto' e 'a terra', la condotta in teoria e in pratica e come si abitua il cane agli strumenti contenitivi, dal guinzaglio al trasportino, etc.

Le lezioni si svolgeranno al canile di Pontetetto e saranno tutte gratuite. Per partecipare occorre iscriversi telefonando direttamente al canile: 3485606725.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa

