Maltempo, cede argine a Quarrata: attivate casse di espansione sulla Senice

A Quarrata ha ceduto un tratto di argine sul Fosso Impialla, già messo in sicurezza in precedenza. Sono inoltre entrate in funzione le nuove casse di espansione in fase di completamento sulla Senice.

Nel corso della notte, il Pistoiese ha registrato precipitazioni più abbondanti del previsto. A darne notizia è il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno che, insieme al Genio Civile Valdarno centrale della Regione Toscana, hanno monitorato e seguito la situazione, anche per il cedimento del Fosso di Impialla.

Inoltre, sempre a Quarrata, il torrente Senice cresciuto dopo le abbondanti piogge, ha portato il Consorzio ad azionare un nuovo e potente impianto di sollevamento e casse di espansione, che nella notte sono entrati subito in funzione.

