Maxi sequestro di 300 kg di cocaina a Livorno, Mugnai (Fi): "Forze dell'ordine fiore all'occhiello della Toscana"

Il vice capogruppo di Forza Italia alla Camera e coordinatore azzurro in Toscana Stefano Mugnai, ha commentato l'operazione condotta ieri a Livorno, riguardo al ritrovamento di 300 kg di cocaina al porto di Livorno.

"Un vivo ringraziamento alla squadra mobile di Livorno per il maxi sequestro di circa 300 kg di cocaina, per un valore di oltre 21 milioni di euro. Una grande operazione, un duro colpo alla criminalità organizzata. Le nostre forze dell'ordine sono come sempre il fiore all'occhiello del nostro Paese e anche della regione Toscana".

Tutte le notizie di Livorno