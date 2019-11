Meno soldi in busta paga a dipendenti Careggi, incontro con i sindacati

Mancate progressioni di fascia, in barba agli accordi firmati nel contratto integrativo, che costeranno centinaia di euro in busta paga a quasi tremila dipendenti dell’ospedale fiorentino di Careggi: Cgil, Cisl e Fials di categoria con la Rsu indicono una conferenza stampa a Firenze per lunedì 11 novembre alle ore 11:30 (sede Cgil all’interno dell’ospedale di Careggi, via di San Luca, Padiglione 18) per spiegare all’opinione pubblica l’inaccettabile situazione che stanno vivendo questi lavoratori e illustrare le iniziative di protesta.

Fonte: Uffici Stampa Cgil Cisl Uil Toscana e Firenze

