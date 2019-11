Montecatiniterme Basketball contro l'Etrusca San Miniato: derby dell'ottava giornata

L’ottava giornata di campionato ci propone il derby del Palafontevivo contro l’Etrusca San Miniato (ore 18), una delle squadre più in forma di questa prima parte di campionato.

I ragazzi di Barsotti hanno perso due gare su sette (in casa con Cecina e a Empoli) e vengono da tre vittoria consecutive. I rossoblù invece non hanno ancora vinto la prima partita stagionale e proveranno a invertire la tendenza, pur consapevoli della difficoltà della gara.

“Affronteremo una squadra che gioca un basket di grande intensità e dinamismo – spiega Giacomo Cardelli, assistente di coach Tonfoni – sono la seconda miglior difesa del campionato e se mettiamo la gara sul loro ritmo avremo poche possibilità di vittoria. Invece dovremo giocare con lucidità e serenità, contenere gli uno contro uno e in attacco coinvolgere tutti nel cercare la miglior soluzione, perché sulle forzature e sulle palle perse altrui l’Etrusca costruisce spesso contropiedi e transizioni vincenti”.

La squadra rossoblù sarà seguita a San Miniato da un buon numero di tifosi e presenterà in campo la novità chiamata Andrea Tommei, che per la terza volta giocherà con la nostra maglia. “Sono contento, emozionato e molto carico – ha detto Tommei in sede di presentazione – giocare per la squadra della mia città è un grande stimolo e il sogno di chi al Palaterme ci è nato e cresciuto. Voglio trasmettere ai miei compagni l’energia e l’adrenalina che trasmettono questa maglia: con questi presupposti possiamo giocarcela a San Miniato fino alla fine”.

Fonte: Montecatiniterme Basketball - Ufficio stampa

