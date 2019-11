Muro di Berlino, 30 anni dopo la caduta: la parola alla politica

Nel 30esimo anniversario dalla caduta del Muro di Berlino, le forze politiche e le istituzioni partecipano alle celebrazioni di uno degli anniversari più importanti del mondo contemporaneo.

Il sindaco di Firenze Dario Nardella scrive: "9novembre 1989, cade il MurodiBerlino. Un evento epocale: si apre una nuova pagina per tutta l'Europa. In quella notte, tra picconate e abbracci, un ideale unisce le folle:"viva la libertà!". Ieri come oggi, per la democrazia.

Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi scrive: "Trenta anni fa finalmente cadeva il muro di Berlino, simbolo dell’oppressione dei regimi dittatoriali dominati dal comunismo sovietico. “Il comunismo storico è fallito - scrive Norberto Bobbio in “destra e sinistra” -. Ma la sfida che esso aveva lanciato è rimasta (...) Basta spostare lo sguardo dalla questione sociale dei singoli stati, da cui nacque la sinistra nel secolo scorso, alla questione sociale internazionale, per rendersi conto che la sinistra non solo non ha compiuto il suo cammino ma lo ha appena cominciato".

Ancora una volta, ben prima della caduta del muro, Enrico Berlinguer aveva individuato la linea giusta per un’idea di socialismo ancora attuale:

”L’esperienza compiuta ci ha portato alla conclusione che la democrazia è oggi non soltanto il terreno sul quale l’avversario di classe è costretto a retrocedere, ma è anche il valore storicamente universale sul quale fondare un’originale società socialista. Ecco perché la nostra lotta unitaria (che cerca costantemente l’intesa con altre forze d’ispirazione socialista e cristiana in Italia e in Europa occidentale) è rivolta a realizzare una società nuova – socialista – che garantisca tutte le libertà personali e collettive, civili e religiose, il carattere non ideologico dello Stato, la possibilità dell’esistenza di diversi partiti, il pluralismo della vita sociale, culturale, ideale.“

“ossia un nuovo socialismo, vuol dire lottare per il superamento di ogni forma di sfruttamento e di oppressione dell’uomo sull’uomo, di una classe sulle altre, di una razza sull’altra, del sesso maschile su quello femminile, di una nazione su altre nazioni»

L’idea fondamentale è che la democrazia sia un valore irrinunciabile come la lotta contro ogni forma di sfruttamento dell’uomo sull’uomo e quindi che sia necessario mantenere un orizzonte di trasformazione della società capitalista in direzione di un nuovo socialismo.

Io penso che senza queste idee-forza, dopo gli orrori delle dittature comuniste, restano solo gli orrori della società capitalistica dominata dal mercato e dal profitto.

A Bologna, alla convention del PD, vorrei che si iniziasse a costruire una idea nuova di socialismo."

L'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, a Firenze per il meeting 'Medici con l'Africa Cuamm dice:"Trent'anni fa quando crollò il muro di Berlino ci fu un grande sollievo, vivevamo sotto l'incubo della guerra nucleare. C'è chi parlò di fine della storia e che ci sarebbe stato un secolo senza guerre, ma poi è successo l'ira di Dio. Ci sono state una serie di guerre, come quella in Iraq. Non credo ci sarà una guerra mondiale ma ci saranno purtroppo tante guerre mondiali a pezzi, come ha detto il Papa. Basta vedere cosa sta succedendo in Siria. Avremo un mondo inquieto perché le potenze regionali si vogliono assestare. Avremo guerre regionali".

Senesi e Bardelli (Fdi) “Tema centrale è la difesa delle radici cristiane, l'identità e la civiltà europea”

“Ricorre quest’anno il trentennale della caduta del Muro di Berlino, simbolo della rinascita dell’Europa e della vittoria contro l’oppressione comunista. Se oggi vogliamo costruire l’Europa dei popoli liberi, sovrani e solidali, non soggetta ai burocrati e tecnocrati di Bruxelles, non è possibile prescindere da ciò che è accaduto il 9 novembre 1989, per il grosso impatto che questo avvenimento ha avuto non solo sulla storia degli Stati dell’Est ma anche sul panorama politico italiano".

