Omicidio Marchesano, Danny Scotto ferisce un poliziotto in carcere

Danny Scotto, in carcere da quasi un anno e in attesa del giudizio in rito abbreviato per l'omicidio Marchesano, ha preso a pugni un assistente capo della polizia penitenziaria, mandandolo in ospedale. La notizia è apparsa sull'edizione odierna de Il Tirreno.

Il poliziotto ha ricevuto tre punti di sutura al sopracciglio destro e sette giorni di referto. Dal carcere fanno sapere che non è la prima volta che il 27enne si comporta in modo violento.

Danny Scotto si trova in carcere con l'accusa di aver commesso l'omicidio di Giuseppe Marchesano. Lo scatto d'ira di Scotto, durante il quale è rimasto ferito un assistente capo 45enne della penitenziaria, è avvenuto al Don Bosco di Pisa mentre il 27enne veniva accompagnato in un altro punto dell'edificio per una visita psichiatrica. Scotto si è scagliato contro l'assistente capo, colpendolo al viso, i due sono andati a sbattere prima contro una parete poi a terra.

Scotto si trova ora al reparto Sai (servizio assistenza integrata) sotto il controllo di medici e infermieri.

