Parco della Maremma, commissione regionale in visita alla riserva naturale

L’informativa della Giunta sul Piano integrato del Parco della Maremma all’ordine del giorno della seduta che la commissione Ambiente del Consiglio, guidata da Stefano Baccelli (Pd), terrà direttamente nella sede dell’Ente regionale (via del Bersagliere 7/9 – Alberese).

Lunedì 11 novembre a partire dalle 10, i commissari saranno al Centro visite per un incontro con i rappresentati della Comunità di Parco – Comuni di Grosseto, Orbetello, Magliano in Toscana e Provincia di Grosseto – e un approfondimento sulle principali attività svolte all’interno della riserva di oltre 8mila 902 ettari. Istituito con legge nel 1975, quello della Maremma è il secondo Parco regionale costituito in Italia e il settimo in assoluto.

Alle 11.30 la commissione terrà seduta, aperta alla stampa, e nel pomeriggio si svolgerà la visita ai percorsi interni del Parco tra cui quello delle Torri con affaccio su Pineta Granducale e arrivo a Collelungo.

Fonte: Consiglio Regionale - Ufficio stampa

