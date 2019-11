Pescia Antiqua, il mercatino torna in piazza tra vintage e ghiottonerie

Domenica 24 novembre, dalle ore 9 alle ore 19, in piazza Mazzini e nelle adiacenti strade del centro storico, c'e' Pescia Antiqua, la grande mostra mercato dedicata all'antiquariato, all'artigianato, al collezionismo ed al vintage. Molte le adesioni giunte fino ad oggi all'associazione culturale Pinocchio 3000 che organizzerà l'evento.

Avremo quindi una piazza con tante bancarelle , stracariche dei loro particolari oggetti che profumano di antico, di vita vissuta, ma che continuano a destare interesse tra gli appassionati del settore o, semplicemente, dei curiosi.

Mobili e soprammobili, oggettistica, numismatica e filatelia, libri, riviste, quadri, dischi in vinile e musicassette stereo otto, bigiotteria particolare, soldatini in piombo e tante altre cose saranno esposte in bella mostra per i visitatori che provengono anche da fuori regione e per i collezionisti sempre alla ricerca del pezzo unico che serve per completare la propria collezione o fare un regalo diverso dal solito.

La parte centrale della manifestazione, borgo della Vittoria, ospiterà le bancarelle di PESCIA DOLCE PESCIA dedicate alla cioccolata e alle prelibate ghiottonerie artigianali e di qualità.

Tutto intorno alle bancarelle, ci saranno i negozi aperti per l'occasione, le pizzerie e pasticcerie, i bar con i tavoli dove sarà piacevole sedersi per gustare un buon caffè o un buon gelato.

Per coloro che vogliono arricchire ulteriormente la visita a Pescia, ricordiamo l'apertura gratuita del Palagio che ospita, tra le altre cose, la magnifica gipsoteca dedicata a Libero Andreotti e l'esposizione dei busti di Bice Bisordi.

Fonte: Pinocchio 3000 - Ufficio stampa

