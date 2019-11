Pisa Vintage, torna la due giorni sui tempi nostalgici alla Stazione Leopolda

Sei un appassionato di Pin Up, Macchine d’epoca, oggetti Vintage? Ti piace perderti nella magica atmosfera dei tempi nostalgici, tra più di 40 Stand di abbigliamento e bigiotteria, collezionismo, dischi e cd?

Allora non puoi mancare alla 16° Edizione del PISA VINTAGE,

sabato 16 e domenica 17 Novembre 2019 dalle 10:00 alle 20:00 presso la Stazione Leopolda di Pisa.

Ingresso 5,00 Euro inclusa la nuova borsa 👜 in cotone!

Inoltre se porti la borsa del Pisa Vintage il 21 e 22 Dicembre a Empoli Vintage avrai diritto al biglietto di ingresso ridotto!😲😲 www.empolivintage.it

Il tema di quest’anno è “L’Eros Vintage” e ci saranno numerosi eventi collaterali al riguardo:

dalla Mostra “L’EROTISMO ED IL SEXY DESIDERIO NEL CINEMA ITALIANO” a cura di Alessandro Orsucci, al video-dj set “QUANDO FINISCE LA MUSICA; SPARA!”, ideato da Meo DJ e VJ Giordz, nonché la visita guidata per scoprire i quartieri a luci rosse di Pisa “PISA & LOVE” a cura di City Grand Tour, fino al “PRIVE’ EROTICO VINTAGE (v.m.18)” a cura di Luca Doni.

Come di consueto, ci sarà la quarta edizione del concorso di “Miss Pin Up”, attraverso il quale sarà selezionato il volto ufficiale della prossima edizione della manifestazione, con premi offerti dal Dinamikclub di Pisa e da “Non solo Pin Up” di Pontedera; intervallato dagli allievi di 50’s Rock’n’Roll della scuola Rock & Swing Easy che animeranno ballando a ritmo di musica anni 50’.

A cura del Club Automobilistico “La Gherardesca” di Pisa, saranno esposte nel piazzale esterno della Leopolda auto e moto d’epoca che potrai votare per decretare il tuo mezzo preferito.

Pisa Vintage non è solo moda, ma anche gusto: spazio infatti ai food truck e le loro prelibatezze e la conferma della presenza di Antivist Pub di Pontedera con le sue fantastiche birre.

L’evento è organizzato dall’associazione GANZO! Eventi Culturali e ci sono innumerevoli novità, a partire dalla nascita dei VINTAGE PARTNERS selezionati tra le attività più antiche di Pisa: Pasticceria SALZA,

Hotel LA PACE, Palestra DINAMIKCLUB, Ristorante LA BUCA, Ditta CEI ARREDAMENTI, Assicurazione Paola Poggi AXA, Pizzeria LA GREPPIA MANGIATOIA.

Non resta che segnare nella tua agenda questo appuntamento e lasciarti trascinare dall’indiscusso e sempre più in voga fascino del Vintage, staccando dalla realtà ordinaria per immergerti nel caldo clima di altri tempi.

Il programma, la lista degli espositori, i food truck presenti e tutte le informazioni utili le puoi trovare sul sito www.pisavintage.it

Fonte: Ufficio stampa

