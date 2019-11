Polveri sottili, M5s Prato presenta interrogazione

Siamo alle porte della stagione invernale e come tutti gli anni con il peggioramento del meteo peggiora di pari passo anche la qualità dell'aria della nostra Città. Con l'abbassamento delle temperature inoltre scattano le accensioni dei riscaldamenti domestici le cui emissioni vanno ad aggiungersi a quelle industriali e del traffico. A Prato oramai da anni si registrano frequenti sforamenti delle soglie di legge delle polveri sottili non oltremodo tollerabili. Il MoVimento 5 Stelle esprime forte preoccupazione per le ricadute che l'inquinamento dell'aria ha sulla salute dei cittadini ed abbiamo depositato una interrogazione in Consiglio Comunale. Il Sindaco che è il primo garante della salute di tutti i cittadini dovrà trovare il tempo, oltre che per realizzare progetti faraonici, anche per risponderci sulle iniziative che questa Amministrazione intende intraprendere per monitorare, prevenire, controllare e risanare la qualità dell'aria che tutti i giorni noi cittadini respiriamo.

Qui il testo dell'interrogazione

Fonte: M5s Prato

