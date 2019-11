Rotary Fucecchio e Santa Croce, 200 buoni acquisto a Don Zappolini

Ieri sera, venerdì 8 novembre, nella propria sede di Villa Sonnino, il Rotary Club Fucecchio-Santa Croce S.A. ha incontrato il Direttore della Caritas Diocesana Don Armando Zappolini, portavoce nazionale della campagna “Mettiamoci in gioco” collegata alla ludopatia, una campagna nata dalle richieste delle Persone che si trovano in situazioni di forte dipendenza dal gioco. Don Armando ha parlato della sua vita da Parroco vissuta con grande entusiasmo e che lo ha visto e lo vede protagonista di tanti progetti sempre con l’obbiettivo di aiutare agli Altri.

Si è soffermato molto sul tema “Ludopatia: un’emergenza dei nostri tempi”. Finito il suo intervento, il Presidente Marco Sansoni gli ha consegnato, come ogni anno, per conto del Club Rotary Fucecchio-Santa Croce S.A., 200 buoni acquisto per generi alimentari da 10euro l’uno. I buoni acquisto saranno consegnati alle famiglie che si trovano in difficoltà. Presenti alla serata oltre al Presidente del Club, Soci e Amici.

Fonte: Rotary Club Fucecchio-Santa Croce S.A.

