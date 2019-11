Sanità, Alberti (Lega): "Italia Viva o Pd non cambia nulla, comanda solo Rossi"

“Il passaggio di Saccardi e Scaramelli a Italia Viva a pochi mesi dalle elezioni -dice Jacopo Alberti - non cambia niente per la sanità Toscana. I problemi ci sono e restano. Soprattutto perché ormai comanda solo Rossi anche in sanità. Sembra quasi che non abbia mai smesso di fare l’assessore.

Il passaggio a Italia Viva di Saccardi era prevedibile, così come quelli di Meucci e Scaramelli. Può sembrare che il Pd abbia appaltato la sanità ai renziani, ma non è così, le decisioni che contano le prende sempre Rossi”.

"È come in matematica: cambiando l’ordine degli addendi, il risultato non cambia. Pd o IV non fa differenza. La sanità Toscana è in grandi difficoltà, che in questi pochi mesi, da qui alle elezioni, sia in mano ai renziani non cambia niente a chi si trova a scontrarsi col sistema sanitario. Scaramelli e Saccardi si sono solo riposizionati per una candidatura nel 2020 - conclude Alberti - ma nel 2020 cambierà tutto, e stiamo lavorando affinché sia un cambiamento epocale, una svolta per la Toscana”.

Fonte: Ufficio stampa

