A Santa Croce sull'Arno si celebra il trentesimo anniversario della caduta del muro di Berlin

Sono quasi 1300 i km che separano Santa Croce sull'Arno da Berlino, eppure l'evento del 9 novembre 1989, la caduta del muro che separava la parte Est e la parte Ovest della città, ovvero la parte della DDR (RDT) e quella della BRD (RFT), ha avvicinato molti luoghi e portato speranze in tutta Europa.

L'assessore alla Cultura, Scuola e Memoria del Comune di Santa Croce sull'Arno Elisa Bertelli ricorda questo passaggio con una riflessione: “Sono trascorsi 30 anni da uno degli eventi cardine della storia contemporanea, la caduta del muro di Berlino, forse il primo grande evento di cui la mia generazione conserva memoria storica. 30 anni che rappresentano un secolo se consideriamo l'epoca precedente e il nostro presente. 30 anni che purtroppo, anche nella nostra Europa, non sono trascorsi indenni dalla costruzione di nuovi muri. Oggi si impone per cui non soltanto il ricordo di un momento storico ma anche una riflessione su ciò che è stato prima, su ciò che è stato dopo e su quale futuro stiamo costruendo: un futuro che ad oggi vede più muri che ponti ma che dobbiamo avere la capacità di poter trasformare”.

In Biblioteca e nelle scuole sono state proposte iniziative per una riflessione collettiva.

La Biblioteca comunale "Adrio Puccini" ha realizzato una vetrina con una serie di titoli, che qui riportiamo:

Sempre in Biblioteca, seguendo la proposta del Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, sono stati affissi alcuni spunti e suggerimenti, tra cui un decalogo sui muri, il racconto dei giorni dell'abbattimento del muro di Berlino, alcuni cenni storici e culturali sull'evento ed è stato predisposto uno spazio dove i ragazzi che frequentano la Biblioteca e tutti i cittadini possono lasciare le loro riflessioni.

La professoressa Enrichetta Paoli delle scuole medie di Staffoli descrive così il progetto dedicato al 9 novembre 1989: “Trent'anni fa cadeva il muro di Berlino: un evento epocale, ma ancora tutto da scoprire per i ragazzi della terza media e allora ecco l’idea di una lezione creativa: gli alunni sono invitati a portare degli scatoloni di cartone da impilare per ricostruire il muro; l'insegnante di musica, come Rostropovich suonerà Bach con il suo violoncello, mentre la professoressa di motoria ballerà insieme ad alcuni alunni. Si spiegherà l'avvenimento attraverso delle letture e si concluderà il tutto rismontando il muro appena innalzato… almeno quello! Gli studenti infatti sono stati invitati a riflettere sui tanti muri e barriere ancora presenti nel mondo”.

L'assessore Bertelli ha commentato: “Sono molto soddisfatta che l'Istituto Comprensivo abbia fatto proprie le riflessioni affrontate nel Tavolo della Memoria, organizzando una serie di attività con i ragazzi e sperimentando attraverso varie discipline un percorso di conoscenza e riflessione originale e creativo”.

