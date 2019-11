Savino Del Bene in trasferta: ricerca della vittoria al PalaFenera di Chieri

Dopo i quindici set in cinque giorni, la Savino Del Bene Scandicci torna a giocare in trasferta contro la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 di Coach Bregoli. Le ragazze di Mencarelli, reduci dalla sconfitta contro l’Igor Volley Novara, campione d’Europa, saranno di scena nel nuovo PalaFenera di Chieri contro una delle squadre che hanno ben figurato in questo avvio di campionato e che, nel derby del Piemonte di Sabato Scorso, ha battuto Cuneo. Per Lucia Bosetti e Compagne sarà una grande occasione di rivalsa nella speranza di trovare la prima vittoria da tre punti della stagione.

EX E PRECEDENTI – Nella formazione piemontese milita Alessia Mazzaro, a Scandicci nella scorsa stagione e la giovane Elena Perinelli, in Savino Del Bene nella stagione 2014-15. Quello di domenica sarà il terzo incontro tra le due formazioni, nella scorsa stagione la formazione toscana si è imposta 0-3 a Chieri e 3-1 a Scandicci.

LE PAROLE DI MARCO MENCARELLI - "Mi aspetto una partita che conferma il trend positivo di crescita del nostro gioco e della nostra intesa in campo. Mi aspetto una crescita anche nelle nostre soluzioni d’attacco che sono cose su cui lavoriamo ed abbiamo lavorato con più impiego sia di tempo che di risorse: queste sono le aspettative più grosse. Mi aspetto quindi un ulteriore passo in avanti”.

LE AVVERSARIE – La Reale Mutua Fenera Chieri 76’ potrebbe scegliere Poulter al palleggio, Grobelna opposta, Roflzen e Akrari centrali, Perinelli-Guerra in banda e De Bortoli libero.

