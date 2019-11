Sudwave Festival & Convention: un salto nel passato con l'ultima giornata dedicata a Woodstock

La storia della musica corre tra le mura di Arezzo. Il celebre festival di Woodstock, che ha plasmato l’immaginario e la cultura musicale dal 1969 ad oggi, viene omaggiato con un’intera giornata al Sudwave Festival & Convention, domenica 10 novembre. Si parte in pomeriggio con l’incontro con Lucio Salvini, ex discografico italiano tra i pochi presente a Woodstock, che racconterà le sensazioni di quei momenti. Chiusura di giornata con un concerto molto atteso: allo Spazio Seme i ragazzi che hanno partecipato a Woodstock Wave 50 si esibiranno sul palco con la cantante Petra Magoni, i musicisti Finaz e Nuto.

Woodstock compie 50 anni e la Fondazione Arezzo Wave ha deciso di festeggiare l’evento storico. Infatti, la Fondazione ha partecipato e vinto il bando “Per Chi Crea”, promosso dal MIBACT (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) e gestito dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), per la promozione della formazione musicale a giovani talenti sotto i 35 anni. I sei giovani partecipanti sono stati ospitati ad Arezzo per due settimane, che hanno passato in compagnia della guida del vocal coach Gianni Bruschi dello Spazio Seme e insieme alla resident band di Arezzo Factory (Marco Faralli alle tastiere, Mauro Maurizi al basso, Andrea Cetica alla batteria e Francesco Cucini alla chitarra). In più, al loro fianco si sono alternati anche illustri personaggi del mondo della musica, maestri di quattro masterclass: la cantante Petra Magoni, il direttore d’Orchestra del Festival di Sanremo Diego Calvetti, il produttore internazionale Stefano Senardi e il manager musicale dell’etichetta Mescal Valerio Soave.

I partecipanti canteranno ognuno una canzone di Woodstock e saranno quindi i protagonisti del concerto finale. Loro sono: Anastasia Brugnoli, che canterà “BlackBird” di Crosby, Still & Nash, Francesco Lettieri si esibirà con “Proud Mary” dei Creedence Clearwater Revival, Gaia Mazzoli con “Try” di Janis Joplin, Kevin Koci con “Mr.Tambourine Man” di Bob Dylan, Tommaso Dugato ha scelto “Beautiful People” di Melanie Safka, Jessica Caldari “White Rabbit” dei Jefferson Airplane. Il concerto si terrà allo Spazio Seme (via del Pantano 36 – ingresso 15 euro, ridotto 12 euro), dalle ore 21.

Appuntamenti anche in pomeriggio al Circolo Artistico (Corso Italia, 108). La musica rock si incontra con la tradizione rinascimentale toscana e con le sue famose liriche: alle 16 sarà il momento di “Da Leonardo a…Woodstock” con l’incantevole voce del mezzosoprano Valentina Volpe Andreazza, attiva anche in progetti di cultura musicale, accompagnata dal pianista Alberto Ravagnin. A seguire, un racconto inedito che inizia dalle memorie di quell’anno fatidico, il 1969, per arrivare ai nostri giorni, con chi ha vissuto Woodstock nella sua essenza: sarà ospite di Sudwave Lucio Salvini, ex discografico italiano.

Domenica 10 novembre

Circolo Artistico - Corso Italia, 108 – ingresso libero

SUDWAVE CONVENTION

16:00 DA LEONARDO A… WOODSTOCK

Un excursus musicale a partire dalle corti rinascimentali toscane, passando per le più famose liriche italiane, attraversando l’Europa con alcune celebri ballate, per arrivare a… Woodstock!

VALENTINA VOLPE ANDREAZZA mezzosoprano

ALBERTO RAVAGNIN pianista

17:00 HAPPY BIRTHDAY WOODSTOCK 50

Londra e l’Italia di quegli anni raccontati da alcuni protagonisti della storia musicale: incontro con Lucio Salvini, ex discografico e unico italiano presente al festival di Woodstock

Spazio Seme - via del Pantano, 36 - ingresso 15 euro (rid. 12 euro)

BUON COMPLEANNO WOODSTOCK

21:00

TOMMASO DUGATO

FRANCESCO LETTIERI

JESSICA CALDARI

KEVIN KOCI

ANASTASIA BRUGNOLI

GAIA MAZZOLI

ospiti speciali

PETRA MAGONI

FINAZ e NUTO

