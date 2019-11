Tenta un omicidio e non rispetta l'obbligo di dimora: scattati gli arresti domiciliari

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione Firenze Palazzo Pitti hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di aggravamento di misura cautelare a carico di un 45enne, per reiterate violazioni, documentate dagli stessi Carabinieri e dalla Polizia di Stato, alla precedente misura dell'obbligo di dimora in Firenze e divieto di avvicinamento alla parte offesa a seguito dell’arresto, operato contestualmente da Carabinieri e Polizia, per tentato omicidio e porto abusivo di arma da punta e taglio.

Lo scorso 3 agosto, all’esterno di un’attività di somministrazione, in Firenze via Senese, veniva aggredito e colpito con una coltellata un uomo 44enne; il tutto a seguito di una lite per futili motivi. Nella circostanza, veniva tratto in arresto il responsabile, al quale successivamente veniva applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora e divieto di avvicinamento alla parte offesa, misura più volte disattesa.

L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

Fonte: Carabinieri di Firenze - Ufficio stampa

