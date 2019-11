Us Limite e Capraia calcio a 5 ipovedenti, esordio contro il Fano

La stagione dell'Us Limite e Capraia cat. calcio a 5 ipovedenti si arricchisce di un nuovo capitolo importante: il debutto casalingo in programma domenica 10 novembre alle 14,00 al palazzetto dello sport "Falcone e Borsellino" di Sovigliana-Vinci.

Per i ragazzi di mister Belluomini, sarà l'occasione di riscattare il passo falso dell'esordio in campionato contro Treviso e potranno farlo contro una formazione forte ma, sulla carta, battibile: il Fano.

L'ingresso alle gare è gratuito; l'Us Limite e Capraia invita gli appassionati di calcio a 5 e sport in generale a partecipare ad una partita avvincente del campionato di serie A nazionale di categoria, in cui i giallorossi sono gli unici a rappresentare la Toscana per il secondo anno consecutivo.

Si ricorda che molti atleti del club fanno parte della Nazionale italiana di calcio a 5 ipovedenti

Fonte: Us Limite e Capraia Asd

