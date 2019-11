Alcol a minorenni, chiuso per un mese locale nel Valdarno Aretino

Un locale del Valdarno Aretino è stato chiuso per un mese dopo aver somministrato alcol a minorenni. Nel mirino dei carabinieri di Levane la notte di Halloween, giovedì 31 ottobre. In quel caso molti giovani accusarono dei malesseri per l'alcol ingerito nel locale: due minori di sedici anni finirono addirittura intossicati, uno in codice giallo e uno in codice rosso. Attualmente sono fuori pericolo, ma hanno vissuto momenti non felicissimi tra il 31 ottobre e il 1 novembre. I genitori avevano già sporto le proprie lamentele sia sui social sia alle forze dell'ordine, per questo sono entrati in gioco i carabinieri: hanno scoperto che il locale non chiedeva documenti di identità al momento di servire alcolici e hanno optato per la chiusura temporanea, ordinanza emessa dal sindaco. L'amministratore unico della società che gestisce il locale è stato deferito.

