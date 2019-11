Vittoria a Orentano per Palagina Cappiano Volley all'esordio

È il giorno dell’esordio in campionato per la Palagina Cappiano Volley, ospitata da Arno Orentano. Per le calligiane - scese nel riscaldamento con una maglia in memoria del presidente Alessandro Carli - Capitan Janet Puccinelli e Letizia Conti sono i centrali che partiranno inizialmente (così ha deciso Coach Emanuele Cavallini) con loro in campo Maria Chiara Maccioni alzatrice, Agnolucci Barbara banda, Chiara Funghi opposto, Tania Paghi libero, Barbara Maestrini banda. In panchina a tifare accanitamente le altre compagna d’ avventura Molte le novità che fra l’ altro abbassano l’ età media della squadra: Veronica Buti banda, Virginia Meacci centrale, Serena Salvadori libero / banda, Annalisa Buti banda / centrale, Wissal Elkabiri banda, Martina Romani alzatrice / banda. Alle 21,15 inizia la partita, i primi minuti del primo set vedono Cappiano e Orentano pari, nel lungo andare Cappiano prende il sopravvento e vince il primo set per 25 a 15. Secondo set sulla falsariga del primo con vittoria di Cappiano per 25 a 18. Terzo set sottotono da parte

delle Calligiane che riescono a chiudere con un punteggio negativo clamoroso solamente 5 (cinque) punti. Il quarto set è il set della rivincita con Cappiano che domina dall’inizio alla fine, giocando a sprazzi del buon volley. Mvp: le calligiane non hanno disputato un grande match, ma si aggiudica il premio Puccinelli che, al rientro da un fastidiosissimo infortunio, da buon capitano regge la barca che stava andando alla deriva; una menzione anche all’esordiente Buti che ha la grande soddisfazione di fare il punto vittoria nel quarto set.

Fonte: Palagina Cappiano - Ufficio stampa

