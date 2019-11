Casteldelbosco: suona l'allarme per il serbatoio gpl, asilo nido chiuso per precauzione

Il Galeone dorato, asilo nido di Casteldelbosco, è stato chiuso temporaneamente. La decisione è arrivata nella mattina di venerdì 8 novembre quando è scattato l'allarme per il serbatoio interrato del gpl. L'allarme antincendio è partito per una possibile fuga di gas ma i vigili del fuoco hanno negato ogni problema di tale tipo.

Sempre i pompieri, però, hanno intimato al sindaco di Montopoli in Val D'Arno Giovanni Capecchi di chiudere l'asilo: per questo venerdì mattina i bambini sono stati rispediti a casa e probabilmente ci rimarranno anche domani e dopodomani, lunedì 11 e martedì 12 novembre. Il problema deve essere risolto, fino a allora la scuola rimarrà chiusa.

Il problema qual è? Non si sa, al momento, cosa abbia fatto scattare l'allarme, probabilmente un contatto ha fatto scattare l'allarme nel serbatoio che serve per il riscaldamento, ma è ancora da chiarire. Sembra che si tratti di un problema elettrico, dato che non sono state riscontrate fughe. La soluzione sembra vicina, ma servono ancora accertamenti.

Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno