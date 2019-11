Associazioni di cultura a Pisa, incontro pubblico al SMS

Tutte le associazioni che a vario titolo si occupano di cultura sono invitate a partecipare a un incontro pubblico convocato il prossimo lunedì 18 novembre al Centro espositivo SMS (viale delle Piagge, ore 17.30). Lo rende noto l’assessore alla cultura Pierpaolo Magnani.

«Obiettivo dell’incontro – spiega Magnani - sarà presentare agli operatori culturali della città le linee guida del mandato che mi è stato affidato come assessorato alla cultura. Credo sia opportuno un momento di confronto pubblico aperto a tutte le realtà del territorio che intendono collaborare con questa Amministrazione per spiegare quale sarà l’impostazione del lavoro che intendiamo svolgere nei prossimi anni e i metodi che vogliamo utilizzare affinché tutte le realtà esistenti siano valorizzate. Pertanto mi auguro in una grande partecipazione a questo incontro che vuole anche inaugurare un nuovo metodo di partecipazione per programmare tutti insieme le politiche culturali della nostra città».

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

