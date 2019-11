Giornata no per il basket empolese: cadono Computer Gross e Scotti Rosa

Terza sconfitta consecutiva per l'Use Computer Gross che cade sul campo della capolista Fulgor Omegna per 74-62. Sulla gara pesa il pessimo parziale iniziale, con i biancorossi che subiscono ben 27 punti che, poi, non riescono a rimontare.

L'empolese ed ex Guido Scali apre le danze, subito imitato da Arrigoni mentre è di Gaye il primo canestro biancorosso. Grande ed Arrigoni firmano il 5-0 successivo e, poco dopo, è di Balanzoni il più 10 (18-8) che subito dopo diventa più 17: 25-8. L'Use prova a reagire con la tripla di Giannini ma al primo riposo siamo 27-13. Si riparte ancora con Giannini e la bomba di Antonini, mentre Omegna mette il primo canestro con Chiera dalla lunetta: 29-18. La gara è equlibrata ed alla squadra di casa, forte del divario della prima frazione, va bene così anche perchè riesce bene a tenere a distanza l'Use fino al 44-29 dell'intervallo. Al ritorno in campo si riparte con un 5-0 di Balanzoni e Grandi che non fa sperare in niente di buono, anche se Raffaelli e Perin ribattono. Al 6' Grande firma il più 22 (59-37) ed al 30' siamo 59-45 grazie al recupero finale dei biancorossi. Nell'ultima frazione Omegna gestisce la gara e porta a casa la vittoria per 74-62.

E sabato alle 21 al Pala Sammontana arriva Lucca.

74-62

FULGOR OMEGNA

Grande 21, Chiera 10, Scali 5, D'Alessandro 2, Arrigoni 6, Balanzoni 27, Rizzitiello 1, Ndzie, Manzani, Di Emidio, Carnaghi. All. Salvemini

USE COMPUTER GROSS

Giannini 10, Gaye 5, Sesoldi 4, Vanin 5, Giarelli 8, Caceres 16.

Antonini 3, Perin 3, Raffaelli 8, Falaschi. All. Marchini (ass. Magagnoli/Corbinelli)

Arbitri: Colombo di Cantù e Lucotti di Binasco

Parziali: 27-13, 44-29 (17-16), 59-45 (15-16), 74-62 (15-17)

Use Scotti Rosa ko in casa

La 'sindrome' da pancia piena dopo due vittorie consecutive gioca un brutto scherzo alla Scotti che subisce un pesante meno 31 in casa (52-83) per mano di San Martino di Lupari. Ci mancherebbe, nessuno può mettere in dubbio la differenza di valori tecnici fra le due squadre, ma quello che colpisce della gara delle padrone di casa è l'atteggiamento remissivo, mai visto fino ad oggi in questo campionato. Se è vero che nessuno si sogna minimamente di farne un dramma, è altrettanto vero che sarà bene che questo sia solo un episodio perchè, se la Scotti ha speranze di salvezza, queste passano solo da una faccia ed un'intensità difensiva diverse rispetto a quelle viste stasera.

Che non sia serata si capisce subito visto che San Martino parte 0-9 con la Scotti che fa 0/4 dalla lunga. I primi canestri empolesi sono di Mathias e Ramò, ma di partita non se ne vede. Comanda San Martino che gira bene la palla, difende forte, è intensa come sempre e non a caso va al primo intervallo sull'8-23. Ostarello e Stepanova riaprono le danze e la zona empolese e Madonna riducono un po' le distanze (19-30) senza che cambi però il trend della gara. Al riposo lungo siamo 21-48 con parziale finale di 0-15. La speranza che qualcosa possa cambiare al ritorno in campo svanisce subito. Anche se sarà l'unica frazione che le empolesi porteranno a casa, Bjorklund firma subito il più 30 (21-51) che non è ancora il massimo vantaggio visto che al 33' si arriverà anche al 46-80 che precede di pochi minuti il 52-83 finale. Il messaggio per l'Use Rosa è chiaro: con questo atteggiamento si va poco lontano.

Ora il campionato osserva un turno di riposo, la Scotti tornerà in campo a Broni domenica 24 novembre.

52-83

USE SCOTTI ROSA

Stepanova 11, Morris 8, Madonna 7, Trimboli 5, Mathias 10, Ruffini, Francalanci ne, Malquori ne, Manetti, Ramò 11, Narviciute, Mastrototaro ne. All. Cioni (ass. Cesaro/Ferradini/Giusti)

FILA SAN MARTINO DI LUPARI

Fietta 6, Filippi 19, Bjorklund 18, Sulciute 5, Ostarello 16, Dotto ne, Tonello 12, Meroi ne, Toffolo 6, Pasa 1. All. Abignano (ass.Di Chiara)

Arbitri: Caforio di Brindisi, Castiglione di Palermo e Ferrara di Bologna

Parziali: 8-23, 21-48 (13-25), 36-62 (15-14), 52-83 (16-21)



