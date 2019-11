Dalla formazione web alle nuove connessioni digitali, ecco 'Trio' a Firenze

Mettere in connessione in tempi di trasformazione digitale: è il tema del convegno organizzato dalla Regione per il prossimo martedì 12 novembre, dalle ore 10 all'Auditorium di Sant'Apollonia, a Firenze, per sottolineare il valore della formazione digitale quale fattore chiave di sviluppo economico e sociale. Un approfondimento che parte dall'esperienza del progetto TRIO, il portale di formazione a distanza della Regione Toscana, che oggi si è rinnovato e si presenta come uno snodo di connessioni, tra molteplici attori pubblico-privati. La sfida è oggi quella di replicare le esperienze positive e predisporre nuovi scenari, ideare nuove connessioni grazie al potenziale di questo strumento.

Il convegno, che sarà aperto dall'assessore all'istruzione, formazione lavoro Cristina Grieco, vedrà coinvolti ospiti dal mondo della scuola, delle imprese e del lavoro, delle politiche attive, è aperto a tutti coloro interessati alle evoluzioni del progetto e alle ispirazioni che la formazione online ha creato, e continua a creare, in tempi di digital transformation.

Basato sulla condivisione dei saperi in ambienti open source, interamente gratuito e alla portata di tutti, TRIO nella sua ultima versione è una delle piattaforme e-learning più dinamiche e aggiornate, fulcro per l'avvio di iniziative e progetti innovativi legati alle specifiche esigenze del territorio.

Per partecipare è necessario iscriversi.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

