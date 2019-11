Era stato allontanato dalla ex compagna, ma ha infranto il divieto, per questo un 35enne è finito nei guai. L'uomo, di Sinalunga, ha contravvenuto l'allontanamento coattivo e il divieto di avvicinamento alla ex convivente, 28enne che risiede a Orvieto. I carabinieri hanno verificato l'inosservanza e portato tutto all'attenzione dell'autorità giudiziaria, che ha preso provvedimenti. Allo scopo di impedire al 35enne di infastidire la 28enne, l'uomo è stato messo ai domiciliari.

