Doveva essere in carcere, lo trovano sul Lungarno con l'hashish: arrestato

Un 37enne è stato arrestato a Firenze nella serata di ieri, sabato 9 novembre. L'uomo, di origini marocchine, è stato fermato sul Lungarno del Tempio: era noto già alle forze dell'ordine, dato che era destinatario di un provvedimento emesso a fine settembre dalla Procura della Repubblica di Firenze con cui ripristinava l’ordine di carcerazione, inizialmente sospesa. Il provvedimento, eseguito dai carabinieri, trae origine da un precedente arresto avvenuto a Firenze nel luglio 2018 per reati connessi alle sostanze stupefacenti e alla circostanza che il 37enne si era reso irreperibile già dal maggio di quest’anno, sfuggendo all’esecuzione della condanna. Nel corso del controllo i militari lo hanno denunciato nuovamente per il medesimo reato, avendolo trovato in possesso di circa 12 grammi di hashish, che lo stesso cercava di buttare prima di essere fermato, ma che sono stati prontamente recuperati.

Tutte le notizie di Firenze