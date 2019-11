Empolese doc e tifoso azzurro da sempre, è scomparso Gino Bertelli

Aveva compiuto cento anni il 13 settembre e tutta Empoli lo aveva celebrato, persino quell'Empoli Fc a cui era abbonato da oltre cinquanta anni. Adesso Empoli lo piange: è scomparso nelle ultime ore I'Bubbola, vale a dire Gino Bertelli.

Personaggio conosciutissimo in tutta la città e 'rozzalupino doc', macellaio per settant'anni in quella Avane della quale era stato scherzosamente proclamato sindaco dai concittadini e dagli amici. Sposato con l'amatissima Anita - venuta a mancare nel giugno 2018 -, è padre di Stefania, Manuela e Giovanni.

Benvoluto da tutti, era noto anche per la sua passione calcistica: nato prima dell'Empoli Fc, era un tifoso azzurro numero uno, tra l'altro l'Empoli non ha mai mancato di omaggiarlo in quanto fan più anziano. La sua poltroncina in Tribuna Inferiore è un luogo ormai storico del Castellani.

I'Bubbola se ne va dopo aver compiuto cento anni e aver contribuito alla storia di Empoli: curò, infatti, per la rivista ‘Il Segno d’Empoli’ il racconto sulla sua zona, vale a dire Rozzalupi (l'area che costeggia l'Arno a pochi passi dal San Giuseppe).

Bertelli è esposto nella sua abitazione in via Bartolini e le esequie saranno celebrate domani, lunedì 11 novembre, alle 15 nella Collegiata S.Andrea. Sarà tumulato nel cimitero di Empoli. Lo piangono i figli, la nuora Monica, i generi Lido e Rolando, i nipoti Emanuele, Claudia, Giulia, i bisnipoti e i parenti tutti, oltre che a una città che è cresciuta e ha vissuto assieme a lui.

