L'artista Massimo Barlettani dialoga con il Giappone attraverso i 'suoi' fiori: la mostra a Vicenza

Il linguaggio dei fiori, come quello dell'arte, non ha davvero confini: il pittore cerretese Massimo Barlettani porta i 'suoi' fiori a Vicenza e li dedica agli Haiku, un componimento in diciassette sillabe proveniente proprio dal mondo nipponico. Una mostra che si svolgerà nelle eleganti sale de l’Atelier L’idea di Luisa Amatori, raffinato spazio vicentino che sia affaccia su una delle piazze più belle del Veneto, proprio di fronte alla celebre basilica palladiana. La mostra, che sarà inaugurata il 15 novembre alle ore 18 presso gli spazi de L’Idea, è a cura di Francesca Bogliolo, e resterà visitabile fino all’11 gennaio 2020. La sera dell’inaugurazione sarà presente l’artista.

Come gli haiku, le opere di Barlettani esprimono l’emozione profonda di un attimo destinato a non ripetersi, trattenendone la più intima essenza. Leggeri, perfetti nella loro eterna caducità, i fiori di Massimo Barlettani si rivelano esperienze pittoriche che sembrano sovrapporsi alla definizione dei componimenti giapponesi data da Barthes, che li definisce “una poetica di silenzi, una fragile essenza di apparizione”. Barlettani attua e invita a prendere atto della necessità di riflessione sulla caducità del presente e sulla sua preziosità: per l’artista ogni attimo, unico e irripetibile, va vissuto con piena coscienza. La semplicità della natura mantiene intatti segreti che possono solamente essere intuiti e non svelati: l’occhio attento di Barlettani penetra questa profondità misteriosa esortando chi guarda a partecipare dell’emozione, a cogliere il valore della bellezza nascosta tra le pieghe del quotidiano. La pennellata, così come la poesia, si fa essenziale. Nel silenzio e nel vuoto, trova spazio l’intuizione del vero.

Dal 15 novembre 2019 al 12 gennaio 2020

L’idea di Amatori di Luisa, Piazza dei Signori – Vicenza

Orario 09.30-12.30/15.30-19.30 (da martedì a sabato)

Curatori: Francesca Bogliolo

Telefono per informazioni: 0444 542052

E-Mail info: lidea@amatori.it

Sito ufficiale: www.amatori.it

Biografia di Massimo Barlettani

Massimo Barlettani è nato a Volterra (Pi) nel 1956.

Ha iniziato a dipingere fin da giovanissimo. Questa passione lo ha portato a scegliere una professione creativa e nel 1979 ha aperto una sua attività in campo pubblicitario.

La sua ricerca artistica si è sviluppata con un percorso che dalla pittura astratta si è evoluto in una ridefinizione figurativa di elementi iconici in particolare figure femminili ed elementi naturali.

Nel 2014 presenta il progetto “Polline” al Uoll di Firenze, a cura di Roberto Milani e Filippo Lotti.

Nel 2015 è alla Galleria il Gioiello di Lodi con una mostra curata da Mauro Gambolò, al Palazzo Stella per la Biennale d’Arte di Genova a cura di Mario Napoli, a Villa Rescalli Villoresi Museo Dario Mellone, Busto Garolfo Milano con United Factories, al Nautilus di Capri (Na) con la FDA Project a cura di Susanna Gargiulo. Alla Triennale di Milano per un progetto patrocinato da EXPO Milano 2015 viene invitato per una personale: “Il network della natura”, con una video-istallazione curata da Viacheslav Zakharov, allo Spazio Tim4Expo.

Nel 2016 presenta, a Villa Le Rose di Cerreto Guidi (Fi), “Linfa” curata da Laura Orlandi, poi esposta in un’importante personale allo “Spazio Lavit” di Varese. Sempre nel 2016, a Roma, viene inaugurata “Fiorescenza” insieme alle sculture di Eva Munarin alla Frammenti d’arte Art Gallery.

Nel 2017 espone a Madonna di Campiglio (Tn), Milano, Alassio (Sv), Santa Margherita Ligure (Ge), Ostuni (Br), Locarno (Svizzera), San Miniato (Pi), segue il progetto “Antropology” con una grande mostra a Montelupo Fiorentino (Fi), presentata da Alessandra Redaelli.

Nel 2018 espone a Milano nella mostra curata da Silvia Rocchi poi è stato invitato a partecipare a “Joy”, un’importante mostra sulla figurazione internazionale curata da Anna Rowlinson alla Osborne Studio Gallery di Londra, successivamente espone “Antropology” al Castello di Nervi (Genova), in concomitanza con Euroflora, nella mostra curata da Barbara Cella per Cella Art Gallery e, ancora dopo, lo troviamo nuovamente a Milano nella collettiva curata da Maurizio Cucchi “Urbanità Liquide” alla Galleria Previtali. Sempre del 2018 il progetto installativo “Divina essentia” alla Chiesa di San Pietro di Balconevisi (San Miniato, Pisa), a cura di Filippo Lotti e un video realizzato da Guglielmo Meucci.

Nel 2019 partecipa a “Sheep Art - Arte in transumanza” a Palazzo Pretorio di Certaldo (Fi) e tiene la personale “All you need is flowers” alla Piero Renna Arte Contemporanea di Napoli, entrambe curate da Filippo Lotti. Espone a Palazzo Oddo di Albenga (Sv) con “Flò”, curata da Francesca Bogliolo. Poi presenta “Petali”, la personale a Savona alla Gulli Arte e a Pienza (Si) espone in “Utopia”, a cura di Monica Rossi. Segue la collettiva “50 anni di luna nuova” alla Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia, a cura di Anna Caterina Bellati.

Ha partecipato ad Art Parma Fair, Lucca Art Fair, Lausanne Art Fair, Affordable Art Fair Hong Kong, GrandArt Milano e Art Fair Zagreb.

Le opera di Massimo Barlettani sono presenti in importanti collezioni pubbliche e private.

Barlettani vive e lavora a Cerreto Guidi.

Tutte le notizie di Cerreto Guidi