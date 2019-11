Lupi Estintori Pontedera, grande vittoria contro Sir Safety Monini Perugia

Ci sono vittorie e vittorie. Quelle sofferte e quelle nette, quelle conquistate con un avversario alla portata e quelle invece con un avversario, almeno sulla carta, molto più forte. Ecco, quella di sabato sera dei Lupi Estintori Pontedera, appartiene sicuramente alla seconda categoria. Gli avversari, i Sir Safety Monini Pg, squadra molto forte, venivano da un’importante vittoria a Bologna per 3 a 2, ma i ragazzi di Mister Sansonetti non si sono certo fatti intimorire ed hanno iniziato la gara con il piglio giusto, vincendo il primo set per 25-19. Il secondo parziale invece è stato più tirato, anche perché, avanti di 4 punti, la squadra di casa ha fatto 3 errori in attacco andando così sul 24 pari. Nonostante questo, il secondo set se lo aggiudicano i Lupi Estintori Pontedera vincendo per 28-26. Nel terzo parziale da sottolineare l’ottimo ingresso di Luca Grassini, che entra e prende 3 punti a muro, finisce così 25 a 18. Una bellissima vittoria di squadra frutto anche di alcune prestazioni degne di nota, come quella di uno stratosferico Niky Hendriks che totalizza 27 punti in 3 set. Hanno giocato molto bene anche i centrali, con il giovane Gabriele Coletti che, partita dopo partita, sta crescendo sempre più, autore infatti di 10 punti. Ma è la performance di squadra a vincere e convincere regalando morale e punti preziosi alla classifica. Finiti i festeggiamenti, i ragazzi di Mister Sansonetti, dovranno già concentrarsi sulla prossima partita fuori casa contro la Geetit Bologna, che verrà giocata sabato 16 novembre alle ore 19.00. Potete comunque seguire le partite dei Lupi Estintori Pontedera in diretta streaming sul sito www.eravolley.it.

Fonte: Lupi Estintori Pontedera - Ufficio stampa

