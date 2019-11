Marco Marrucci, scrittore di Ponte a Egola, vince il premio Settembrini

Marco Marrucci, 34enne scrittore di Ponte a a Egola, è il vincitore della 56° edizione del prestigioso premio Settembrini a Mestre-Venezia.

Il premio è davvero importante e lo dimostrano gli scrittori prestigiosi che hanno partecipato nell'arco della sua storia, solo per fare alcuni nomi, Calvino, Palazzeschi, Buzzati.

Marrucci ha vinto con il suo libro di racconti intitolato "Ovunque sulla terra gli uomini", pubblicato dalla casa editrice Racconti, un libro che si svolge in luoghi del mondo dove l'autore non è mai stato, ma che forse per questo è riuscito ad immaginare meglio, magari attraverso il racconto degli amici o di altri libri.

Fonte: La conchiglia di Santiago - Ufficio stampa

