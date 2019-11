Nuoto Valdinievole, grande successo per la rassegna di inizio stagione

Grande successo per la tradizionale rassegna di inizio stagione dell'Asd Nuoto Valdinievole, svolta alle piscine intercomunali di Larciano-Lamporecchio, alla quale hanno partecipato oltre 300 atleti. Davanti ad una bella cornice di pubblico, si sono svolte le premiazioni degli atleti e delle squadre paralimpiche (Finp e Fisdir) partecipanti ai campionati italiani giovanili e/o assoluti di nuoto,salvamento e fitness, dei tesserati che hanno battuto i record societari e dei ragazzi della Propaganda e dell'Agonistica più assidui agli allenamenti, relativi alla passata stagione. Sono intervenute anche diverse autorità: Simona De Caro e Libero Roviezzo, sindaco e assessore allo sport di Monsummano, Alessio Torrigiani e Alessandro Bocchicchio, sindaco e assessore allo sport Lamporecchio, Sandro Magrini (assessore allo sport di Larciano) e Massimo Porciani, presidente regionale del Cip e membro della giunta regionale del Coni. Per il nuoto e Salvamento, per aver partecipato ai campionati italiani, sono stati premiati Aurora Bianucci, Simone Innocenti, Vittorio Magrini, Marco Accinno, Manuela Antoi, Martina Bruno, Fabio Calistri, Federico Dal Cerro, Ginevra Iannotta, Gabriele Iuliucci, Davide La Montagna, Alessandro Lucchesi Bicchielli (bronzo nelle bandierine youth campionato italiano giovanile in mare), Martina Lupetti, Matilde Magrini, Francesco Marchini, Irene Martino (bronzo nella staffetta 4x25 cadette campionato italiano giovanile Salvamento), Fabrizio Monti (2° nel frangente Senior campionati italiani giovanili in mare), Lorenzo Pagni, Gaia Parlanti (3° nella 4x25 cadette campionato italiano giovanile Salvamento), Martina Pazzaglini, Alena Pellegrini, Michelle Petruzzelli (3° nella 4x25 cadette campionato italiano giovanile Salvamento), Riccardo Porciani, Jenny Postiau, Vanessa Rastelli (3° nella 4x25 cadette campionato italiano giovanile Salvamento), Giaele Sarti, Marco Tambellini, Alberto Tredici e Sara Zerellari. Premiati, per le squadre paralimpiche, Francesco Fermo, Lodovico Francesconi (2° nei 100 rana e 3° nei 100 stile libero campionati italiani giovanili Finp), Isaia Freschi (3° nei 100 dorso campionati italiani juniores Fisdir), Andrea Landini (1° nei 50 stile libero e 1° nei 50 rana campionati italiani giovanili Finp) , Enzo La Porta, Letizia Macchini, Emanuele Pallini mentre per il fitness hanno ricevuto il premio Simona Bechini, Filomena Di Benedetto, Gabriella Fabiano, Chiara Giliberti, Silvia Giliberti, Ilaria Malucchi, Loredana Mucci, Alice Orsini, Maria Pia Pellegrino, Jennifer Sansone, Selvaggia Scinto, Veronica Stefanelli. Riconoscimento anche per gli atleti che hanno battuto i record societari: Vittorio Magrini e Giulia Pasi, entrambi autori di 8 primati, Aurora Bianucci (7 record), Matilde Magrini e Vittoria Pelagotti, 3 record a testa, Lara Bertoncini, Simone Innocenti e Nagham Berti, tutti e tre hanno a quota 2, Alice Battaglia, Alessio Ricciardi, Jacopo Diolaliuti, Federico Dal Cerro, Alessandro Lucchesi Bicchielli, Giaele Sarti, Irene Martino e Vanessa Rastelli. Presentate anche tutte le squadre della stagione 2019/2020: i gruppi Propaganda allenati da Alessandro Barbini, Ilaria Fedi, Martina Beninato, Valentina Rigo, Samuel Giuntoli, Giulio Bracciali, Erika Picchi e Federica Barlocco, il team Salvamento, condotto da Carlo Bernava, Ilenia Argentieri, Sheila Pellino, Stefano Giannini ed Erika Picchi, le squadre agonistiche (Categoria, Esordienti A e B) allenate da Federico Cambi, Matteo Marradini, Ludovica Oresti e Stefano Giannini, il fitness Agonistico guidato da Alessia Zappelli e le squadre Finp e Fisdir seguite da Chiara Bellini, Serena Bottaini, Erika Picchi, Grazia Iannotta e Sheila Pellino. Direttore sportivo: Cristiano Quiriconi. Grande soddisfazione per tutto lo staff dell'Asd Nuoto Valdinievole per l'ottima riuscita dell'evento

Tutte le notizie di Nuoto