Polisportiva Coop Empoli, grandi risultati ai campionati italiani

Grandi prestazioni, tanti podi e ottimi piazzamenti delle atlete della Polisportiva Coop Empoli ai Campionati Italiani Livelli 2019 tenutisi a Calenzano dal 31/10 al 03/11.

Un campionato che ha visto scendere in pista le migliori società rotellistiche italiane e tante ottime atlete del pattinaggio italiano.

Le atlete della Polisportiva Coop si sono contraddistinte per capacità tecniche e coreografiche, esprimendo il pattinaggio artistico ai massimi livelli grazie all’attento lavoro dei tecnici: la responsabile Benozzi Edy, Benevieri Sara, Tamburini Laura, Mancini Filippo, Paroli Giulia, Innocenti Sara, Scaduto Luigi, la coreografa Melluzza Barbara, i preparatori atletici Bicci Valentina e Giulia Turrini.

Le gare per le atlete della Polisportiva prendono il via l’ 1 novembre, secondo giorno della manifestazione, con il 1° livello Professional A che vede Capriotti Chiara aggiudicarsi il titolo di Campionessa Italiana e un ottimo terzo posto per Sabatini Gemma.

A seguire il 2° livello Professional con Benozzi Susanna che sale sul gradino più alto del podio e guadagna il titolo di Campionessa Italiana e Michelucci Oara che tradita dall’emozione si piazza all’ottavo posto.

A chiusura della mattinata buon piazzamento per Piazza Aurora al sesto posto del 3° livello Professional.

Nel pomeriggio si disputano le due semifinali del 1°livello Debuttanti B che al termine di una lunga giornata ( ben 83 atlete!) vedono il neo acquisto della società, l’atleta Branchi Nora guadagnarsi l’accesso alla finale.

Finale che apre la seconda giornata di campionato con l’atleta che ottiene un ottimo sesto posto.

Di seguito l’atleta Tinacci Serena guadagna la quinta posizione nel 2°livello Debuttanti A.

Bellissima gara del 2°livello livello Debuttanti B, nel pomeriggio, con le atlete Consani Lavinia che sale sul terzo gradino del podio e Iula Greta che si piazza al quarto posto.

La terza giornata di campionato si chiude in bellezza per la Polisportiva Coop Empoli. Nel 1°livello Professional C conquista il titolo di Campionessa Italiana Senesi Anna. Zazzarino Vittoria e Galli Rebecca si classificano rispettivamente al sesto e al diciassettesimo posto.

A riflettori spenti ricco è il bottino portato a casa dalla Polisportiva Coop Empoli che, recentemente, si è fatta notare in campo internazionale.

Le atlete Nuti Martina e Mazzini Sara convocate con la Nazionale Italiana Pattinaggio Artistico agli Open International de Dance a Hettange Grande hanno spiccato per doti e capacità.

Nuti Martina si è guadagnata il titolo di Campionessa nella categoria Senior, mentre Mazzini Vice Campionessa nella categoria Jeunesse.

Agli atleti che hanno partecipato a questi importanti eventi, a tutti gli atleti che si impegnano per seguire le orme dei oro compagni, ai tecnici, coreografa, insegnanti di danza, preparatori atletici e dirigenti va il ringraziamento e un caloroso abbraccio di tutta la Polisportiva Coop Empoli.

Prossimo eventi in programma:

· 46 Rassegna Nazionale Gruppi Folk UISP il 6-7-8 dicembre a Vigevano ;

· Festa di Natale il 15 dicembre al Palazzetto dello Sport a Fucecchio.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pattinaggio