Alla Normale di Pisa lezione di Sir Richard Evans

I Seminari della Classe di Lettere e Filosofia della Scuola Normale Superiore accoglieranno un ospite d’eccezione: il 12 novembre Sir Richard J. Evans, Professore di Storia Moderna all’Università di Cambridge, sarà presente alle ore 16 in Sala Azzurra, presso il Palazzo della Carovana a Pisa.

Evans è noto al grande pubblico soprattutto per la sua monumentale trilogia sul Terzo Reich, pubblicata tra il 2003 e il 2008 e composta dai volumi La nascita del Terzo Reich, Il Terzo Reich al potere e Il Terzo Reich in guerra, editi in Italia da Mondadori. Recentemente si è impegnato nella ricostruzione della vita e della carriera di Eric Hobsbawm, illustre storico del Novecento, autore di uno dei libri di maggiore successo internazionale, Il Secolo breve. Alla Scuola Normale il professor Evans terrà una lezione proprio su Hobsbawm, sintesi della sua ultima opera dal titolo Eric Hobsbawm: A Life in History (Oxford University Press 2019).

Laureato ad Oxford e docente nelle maggiori università della Gran Bretagna, il Professor Evans ha dedicato i suoi studi alla storia della Germania nel XIX e nel XX secolo, con un interesse particolare per gli aspetti sociali e politici. Con la trilogia sul Terzo Reich, opera ricchissima di dettagli ma dal tono squisitamente narrativo, lo storico inglese ha avvicinato migliaia di lettori alla tormentata storia della Germania nazista. In qualità di esperto in quest’ambito, il Professor Evans è stato inoltre figura chiave nel processo Irving contro Penguin e Lipstadt, dimostrando con prove schiaccianti l’infondatezza storica delle opere di David Irving e denunciandolo come negazionista dell’Olocausto. Nel 2008 è stato insignito del prestigioso titolo di Regius Professor per l’Università di Cambridge.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Pisa