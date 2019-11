Imbrattata di vernice la targa a Firenze in memoria di Idy Diene

Firenze si è risvegliata oggi, domenica 10 novembre, con una brutta notizia. La targa in ricordo di Idy Diene è stata vandalizzata. Nella notte qualcuno è andato sul Ponte Vespucci e, armato di vernice, ha ricoperto di nero la scritta in memoria di Diene, ucciso la mattina del 5 marzo 2018 dall'ex tipografo Roberto Pirrone, di recente condannato a 30 anni di carcere.

La notizia è stata data sui social da Arci Firenze con un post (e una foto di Riccardo Bonelli, che trovate in alto nell'articolo): "Il limite è stato superato da tempo. Reagiamo insieme, decisi e risoluti, per fermare una deriva inquietante che vorrebbe imporsi in ogni città. Firenze e l'Italia intera sono antifasciste e antirazziste. Non un passo indietro".

La targa recitava 'A Idy Diene, assassinato da mano razzista, 5 marzo 2018'. Su Facebook scrive Sì Toscana a Sinistra: "La targa gli era stata dedicata dalle cittadine e dai cittadini antirazzisti e affissa sul Ponte Vespucci, nel punto in cui Idy aveva trovato la morte. L'avete vandalizzata? Noi la rimetteremo!".

Diene venne ucciso con sei colpi di pistola sparati da Pirrone, che era uscito di casa con l'idea di suicidarsi e poi aveva optato per sparare al 53enne. L'uomo, di origini senegalesi, morì proprio sul Ponte Vespucci, nel luogo in cui si trova la targa.

