Teatro Regina Margherita, la presentazione della stagione 2019-20

Presentazione della nuova stagione 2019/2020 del Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Barberino val D’Elsa - Firenze), che da novembre ad aprile incornicerà oltre una trentina di appuntamenti tra teatro ragazzi, popolare toscano, teatro contemporaneo e di ricerca, teatro a km 0, jazz con degustazioni di vino e concerti bandistici. A cura dall’Associazione culturale Marcialla, con il contributo dell'Unione comunale del Chianti fiorentino.

L’appuntamento, ad ingresso libero, è per domenica 10 novembre 2019 alle 18 in Teatro, dove, insieme alle autorità locali, sarà presente Sara Innocenti, presidente dell’associazione culturale “Marcialla”, accanto al gruppo dei direttori artistici. Ovvero, Gianfranco Martinelli per la prosa, altri eventi e Jazz & Wine, Italo Pecoretti che firma il contenitore dedicato al teatro ragazzi, Ornella Detti e Laura Masini per il teatro popolare toscano. Tanti gli ospiti, tra cui anche alcuni degli attori e interpreti della stagione che regaleranno delle piccole performance teatrali in compagnia dei laboratori di Teatro Riflesso.

Quella di Marcialla è una piccola realtà che vanta un ricco cartellone articolato in cinque sezioni divise per genere. Ci saranno produzioni originali. Il tutto condito da un’organizzazione capillare che dall’apertura del teatro alla comunicazione, dalla biglietteria alla promozione, mette in campo una nutrita schiera di volontari. Non mancano le collaborazioni esterne. Non ultima una scuola di teatro per formare le giovani leve.

Nel complesso si tratta di una stagione variegata, che si rivolge a molti, che guarda con particolare interesse alle famiglie, ma non dimentica di mettere in carnet proposte di nicchia per appassionati di prosa e musica.

Organizzazione generale dell’associazione culturale “Marcialla”, con il contributo e la collaborazione dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino, Comune di Certaldo, Regione Toscana. La sezione Jazz & Wine si svolge in collaborazione con Music Pool.

