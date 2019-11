Emergenza freddo, 'Scaldiamo l'inverno di chi è senza dimora' con la Misericordia

È stata presentata l’iniziativa 'Scaldiamo l'inverno di chi è senza dimora' presso la Sala del corpo generale dell'Arciconfraternita della Misericordia di Firenze.

Per affrontare la messa a sistema delle attività, per una ottimizzazione e implementazione che riguarda l’emergenza freddo per i senza dimora, Centro Missionario Medicinali, Fondazione Solidarietà Caritas onlus e Arciconfraternita della Misericordia si sono incontrate nella mattina di oggi.

Al centro degli interventi, dunque, la pianificazione della raccolta che avverrà dal 16 e 17 novembre 2019 e fino al prossimo febbraio 2020, sia in alcune piazze fiorentine sia in locali messi a disposizione dai promotori, con appuntamenti pianificati e con la collaborazione di molte altre Associazioni che sono quotidianamente impegnate sul territorio per alleviare i disagi dei senza dimora nella nostra città, come il Coordinamento Toscano Marginalità, la Ronda della Carità e gli Angeli della Città.

A questi bisogni si fa quotidianamente fronte soprattutto con il lavoro capillare attraverso strutture e servizi dedicati come le accoglienze invernali (messe a disposizione dal Comune di Firenze, da Solidarietà Caritas e da alcune parrocchie), Casa Stenone per la popolazione indigente e con gravi problemi di salute non iscritta al Servizio Sanitario Nazionale, le mense e il servizio docce gestite dalla Fondazione Solidarietà Caritas e attraverso attività come quella del servizio di aiuto alimentare che l’Arciconfraternita di della Misericordia di Firenze articola con la consegna di pacchi e i punti di distribuzione cibo.

L’evento si è caratterizzato anche per la presenza di Giulio Caravella, Consigliere di amministrazione della Fondazione il Cuore si scioglie Onlus, a testimonianza di come il progetto di un lavoro congiunto tra più enti abbia raccolto l’interesse anche del mondo laico.

“Oggi il sostegno al progetto conferma l’impegno della Fondazione il Cuore si Scioglie, che crede fortemente nel fare rete con le Associazioni che sul territorio affrontano il tema della povertà.”

“La Misericordia di Firenze è da 775 anni al fianco dei più bisognosi, degli ultimi - dice Giovangualberto Basetti Sani, Provveditore della Misericordia di Firenze - e questo nuovo progetto ne è la dimostrazione. La carità è da sempre uno dei valori portanti della nostra istituzione e il fatto di, come in questa occasione, unire le forze, siamo certi porterà ad avere una risposta dei fiorentini ancora più massiccia. Tendere la mano a chi soffre è per noi imprescindibile”.

Durante la presentazione dell’iniziativa è emerso con chiarezza che la raccolta promossa dal gruppo ha per la prima volta delle modalità innovative: si raccoglierà con l’obiettivo di consegnare dei KIT ai senza dimora, oggetti e articoli che il donatore potrà consegnare materialmente durante le giornate dedicate o versare online il contributo necessario all’acquisto. Si condivide l’utilità di organizzare al meglio il lavoro - che rimane fondamentale - dei volontari da sempre coinvolti nelle attività solidali sul territorio. CMM, Fondazione Solidarietà Caritas e l’Arciconfraternita della Misericordia di Firenze rappresentato concretamente un Comitato di lavoro specifico e aperto alle realtà del territorio che intendono avvalersi della rete costituita e portare il proprio contributo. “

Questo è un ulteriore passo nella collaborazione sancita il 22 maggio scorso che ha come obiettivo quello di sancire un network tra le varie associazioni per rispondere alle necessità del territorio. – conclude Vincenzo Lucchetti, Presidente Fondazione Solidarietà Caritas onlus.

LA PRIMA RACCOLTA AVVERRÀ IN PIAZZA SANTISSIMA ANNUNZIATA SABATO 16 E DOMENICA 17 NOVEMBRE (GIORNATA MONDIALE DEI POVERI) DALLE 11 ALLE 17.

Da Giovedì 21 novembre potrai comunque contribuire alla raccolta portando gli stessi oggetti presso:

- la Fondazione Solidarietà Caritas, Via de' Pucci 2

tutti i martedì e i giovedì, ore 10.00-12.00 e 15.00 17.00

- le sedi delle sezioni della Misericordia di Firenze sul territorio cittadino

tutti i giorni, ore 7.00-23.00

La raccolta prosegue fino al mese di febbraio 2020.

Dal 16 novembre, tramite il sito della Fondazione Solidarietà Caritas onlus puoi fare una donazione online per l’acquisto dei beni necessari ai senza dimora e/o contribuire a delle borse lavoro per attivare dei tirocini lavorativi che permettano loro di uscire dalla marginalità: www.solidarietacaritas.it

Fonte: Fondazione Solidarietà Caritas onlus

