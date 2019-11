Alla pieve di Sant'Ansano l'Orchestra Amedeo Bassi

“Note di Classica”: è questo il titolo del concerto che andrà in scena sabato 16 novembre alle ore 21.15 all'interno della pieve di San Giovanni Battista a Sant'Ansano in Greti nell'ambito della rassegna “Qui Cantat”. Si tratta del primo dei concerti d'inverno del festival concertistico organizzato dalla parrocchia all'interno della chiesa restaurata, con il sostegno e la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Vinci.

Protagonista sarà l'orchestra “Amedeo Bassi” di Montespertoli, guidata dal maestro Massimo Annibali. L’orchestra nasce nel 2012, sotto la direzione del maestro Annibali, come progetto dell’Accademia Musicale di Montegufoni, sorta dalla collaborazione dell’associazione culturale “Arte dei Suoni” e la Nuova Filarmonica “Amedeo Bassi” di Montespertoli.

Si presenta come una realtà vivace ed eterogenea, completa in tutte le sezioni - archi, legni, ottoni e percussioni - e conta all’incirca trentacinque elementi, fra cui insegnanti della scuola e professionisti collaboratori esterni, giovani allievi della scuola e dilettanti appassionati di musica. Propone un repertorio molto vario che spazia dalla musica classica alle colonne sonore di film, dalla musica operistica ai classici della musica pop.

“L'orchestra ospite sabato 16 è un'importante realtà del territorio dell'Empolese Valdelsa, che svolge una preziosa opera di diffusione della musica, classica in particolare, e di promozione dell'apprendimento musicale - evidenzia il vicesindaco di Vinci con delega alla Cultura, Sara Iallorenzi - Per cui, siamo lieti di averli qui a Vinci in una delle suggestive, e ormai sempre più seguite, serate del festival Qui Cantat. Invitiamo la cittadinanza a partecipare, specie chi non ha avuto ancora l'occasione di immergersi nella straordinaria ed evocativa atmosfera della pieve durante questi concerti”.

Dopo l'appuntamento di sabato 16 novembre, il festival ha in programma il concerto di Natale con musica gospel, per il 21 dicembre.

