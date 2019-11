Alluvione ’66, al via il convegno 'Arno pulito'

La qualità dell’acqua, bene primario per l’uomo e le sue attività vitali, sarà al centro di uno dei convegni del ricco programma di iniziative per ricordare l’alluvione di Firenze del 1966, che si svolgono nel contesto della mostra “Arno: Pulito. Sicuro. Da vivere”, in corso di svolgimento nello spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi di via de’ Pucci 16 a Firenze.

L’appuntamento con “L’Arno pulito: investimenti del servizio idrico integrato e qualità dei corpi idrici”, questo il titolo del convegno, è per domani, martedì 12 novembre con inizio alle 10.

L’incontro ha l’obiettivo di fare un focus sulla qualità delle acque superficiali del bacino dell’Arno e degli interventi messi in campo dal servizio idrico integrato per garantirne un costante livello di fruibilità da parte dei cittadini.

L’introduzione del convegno è affidata a Andrea Sbandati, direttore Confservizi Cispel Toscana. Intervengono: Lorenzo Perra, presidente di Publiacqua, Giuseppe Sardu, presidente di Acque, Paolo Nannini, presidente di Nuove Acque, Alessandro Brogi, presidente di Gida, Luca Solari, del Dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell’Università di Firenze, Andrea Cappelli, dirigente dell’area pianificazione dell’Autorità idrica toscana, Cecilia Del Re, assessore all’Ambiente del Comune di Firenze, Isabella Bonamini, dirigente dell’area di pianificazione dell’Autorità di distretto dell’Appennino settentrionale, e Marcello Mossa Verre, direttore generale di Arpat.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

