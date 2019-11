Ansia e dolore del paziente odontoiatrico, all'UniFi un nuovo corso per trattarlo

Il trattamento dell'ansia e del dolore nel paziente odontoiatrico è al centro di un nuovo corso di perfezionamento organizzato dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università di Firenze per l’anno accademico 2019/2020. “Sedazione cosciente ed emergenza in Odontoiatria” è il primo percorso post lauream dell’Ateneo fiorentino dedicato al controllo dell'ansia odontoiatrica, alla gestione del rischio clinico e alla terapia del dolore in odontoiatria.

L’iniziativa si rivolge a quanti desiderano conoscere e approfondire tecniche di sedazione cosciente odontoiatrica, nel segno dell'approccio olistico al paziente, a partire dalla tutela del diritto a ricevere cure odontoiatriche prive di ansia e dolore.

Il corso, diretto da Paolo Tonelli, si svolgerà presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica e al Plesso Didattico Morgagni da febbraio a ottobre 2020, per una durata complessiva di 72 ore.

La partecipazione consente l’acquisizione di 12 crediti formativi universitari. Sono disponibili 25 posti.

La scadenza per le iscrizioni è fissata al 30 gennaio 2020.

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa

