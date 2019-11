Arriva anche a Empoli, il doposcuola Pomerigginsieme

Le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, in collaborazione con il ramo della didattica della Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino, presenteranno questo nuovo servizio Giovedì 14 Novembre a partire dalle 21.15 presso la sede dell'associazione, in Via XX Settembre, 17. Ai partecipanti sarà offerto anche un buffet.

Pomerigginsieme è un doposcuola nato a Montelupo Fiorentino e già ampliato nelle sedi di Limite sull'Arno, Ginestra Fiorentina e Montespertoli, ed è rivolto a tutti i ragazzi delle scuole elementari e medie.

Grazie all'apporto di una squadra di educatrici specializzate, Pomerigginsieme sarà aperto anche ai ragazzi con Disturbi Specifici dell'Apprendimento.

Pomnerigginsieme, oltre al doposcuola, prevede anche una serie di altri servizi, dalla valutazione dei DSA, alla consulenza legale per l'indennità di frequenza, e molto altro.

Per scoprire tutti i servizi, l'appuntamento è per Giovedì alle 21.15, in Via XX Settembre, 17, che sarà poi anche la sede del doposcuola.

Per info contattare lo 05719806.

