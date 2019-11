Un uomo di 42 anni è stato trasportato all'ospedale San Giuseppe di Empoli dopo un incidente avvenuto questo pomeriggio a Sant'Ansano, nel comune di Vinci, sulla SP43. Per cause ancora da accertare l'uomo è uscito fuori strada ed è rimasto con l'auto in bilico sull'argine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo, la polizia municipale, un'automedica e un'ambulanza. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 18.

