Benzina per togliere i pidocchi alla figlia e la ustiona: madre patteggia 6 mesi di pena

Ustionò la figlia di 12 anni utilizzando un impacco di benzina per toglierle i pidocchi. La donna, accusata di lesioni personali gravissime, ha patteggiato una condanna a 6 mesi. I fatti risalgono al luglio 2017, quando la donna, 40 anni, applicò l'impacco di benzina alla figlia in cucina e questo prese fuoco per la vicinanza ad un fornello acceso. La piccola ha riportato ferite gravissime: riportò ustioni di primo, secondo e terzo grado sul 30% del corpo, oltre a lesioni da inalazione che costrinsero i medici all'induzione in coma farmacologico. La bambina è stata sottoposta a numerosi interventi chirurgici.

