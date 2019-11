All'It Cattaneo di San Miniato dal 2020-21 arriva il nuovo indirizzo in Biotecnologie Sanitarie, una novità assoluta per il Comprensorio del Cuoio e l'Empolese Valdelsa, nonché uno dei pochi esempi in tutta la regione. Riguarda l'area chimica della scuola ed è stato messo in piedi per fornire ai ragazzi una preparazione adeguata verso percorsi universitari come biologia o biotecnologie o medicina, per non parlare di lavori nel campo dei laboratori di analisi o del settore tecnico-biologico, o ancora di proseguimento degli studi negli Istituti Tecnici Superiori.

Il biennio comune è identico a quelli degli istituti tecnici di area chimica, l'unica differenza è data da Scienze e tecnologie applicate, materia che partirà nel secondo anno e avrà maggior peso nelle stagioni successive. Nel triennio entrano materie caratterizzanti, sia di area chimica che biologica: Chimica analitica e strumentale e Chimica organica e biochimica saranno le due componenti più importanti.

Non è finita qui, come hanno affermato i professori Sandro Jurinovich, Sabrina Susini e Elisa Ciriello alla presentazione del nuovo indirizzo: "Etica e bioetica sarà una materia che verrà insegnata da professori di filosofia in quarta e quinta perché le nuove tecnologie portano anche a nuovi interrogativi etici. È la prima volta che lo sperimentiamo in questa scuola, è una grande novità un insegnamento di area filosofica in un istituto tecnico. Grande importanza anche allo studio della genetica e alla legislazione sanitaria".

Sono già aperte le iscrizioni ed è partita in questi giorni una campagna di promozione sul territorio, mentre giovedì 14 novembre alle 18.30 al Cattaneo si terrà un evento pubblico di presentazione del nuovo indirizzo. Saranno presenti Arianna Tavanti e Paola Schiffini dell'Università di Pisa di Biotecnologie e Stefano Chiellini, direttore della Fondazione Its Vita.

"Proponiamo qualcosa di nuovo ma non improvvisiamo, è il normale proseguimento di quanto abbiamo fatto finora. Andiamo stavolta verso un settore fortemente innovativo, significa esplorare una area interessante per le prospettive della zona. I nostri ragazzi quando escono di qui, hanno quindi la possibilità di fare una scelta consapevole e non di 'ripiegare' su università o lavoro" ha detto il dirigente scolastico Alessandro Frosini.

Grande soddisfazione da parte del sindaco Simone Giglioli: "È un percorso fondamentale nel nostro territorio. Si aprono nuove porte nel lavoro e anche per il proseguimento degli studi. Il Cattaneo sa tenersi al passo coi tempi e dà ai ragazzi la chance di diventare seri e riconosciuti professionisti. La scuola ha vitalità e voglia di crescere, l'obiettivo ora è l'inaugurazione degli spazi di via Roma".

Gianmarco Lotti