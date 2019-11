Botte alla stazione per le avances a una donna: interviene la polizia

Lite tra due contendenti per le avances di un 34enne marocchino rivolte alla compagna di un 49enne romeno in piazza Don Minzoni, davanti la stazione di Empoli. Il fatto risale al 9 novembre scorso e i due si stavano picchiando con forza. La polizia e la polfer sono intervenute per separare gli uomini. Il 34enne, portato in commissariato in piazza Gramsci, è stato denunciato perché in Italia senza permesso di soggiorno. Per quanto riguarda la lite, nessuno è stato trasferito in pronto soccorso e nessuno, al momento, ha scelto di sporgere querela.