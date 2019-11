Buono come il lupo, il secondo appuntamento con le famiglie a Santa Croce sull'Arno

Il debutto della rassegna dedicata alle famiglie Stasera pago io! è andato oltre le aspettative. Sala strapiena, bambini e genitori felici e soddisfatti dello spettacolo in scena.

Non c’è tempo di fermarsi perché venerdì 15 novembre alle 21.00 al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno ci sarà già il secondo appuntamento Buono come il lupo di Renzo Boldrini, che è anche il direttore artistico del Teatro Verdi, con Tommaso Taddei e le musiche eseguite dal vivo Tommaso Novi, regia di Giovanni Guerrieri, produzione Giallo Mare Minimal Teatro; età consigliata dai 5 ai 10 anni.

Il protagonista dello spettacolo, anche se a prima vista non sembra, è un lupo. Quando si apre il sipario questo lupo sembra più innocuo di un agnello. In scena un professore di musica usa le note del suo piano e dei suoi strumenti per guidare il lupo come una marionetta, facendolo danzare come uno strampalato ballerino per divertire con fantasiose gag il pubblico. Una voce fuori campo incalza il lupo trascinandolo in luoghi e prove per indurlo a rivelare la sua vera identità, stimolando i suoi appetiti da favola, la sua feroce fame da lupo. Per indurlo in tentazione usano l’esca, la più appetitosa: una bambina dal cappuccetto rosso, e per evitarla e fuggire lontano da lei, il lupo diventa protagonista delle più impreviste e divertenti peripezie. Un percorso con continui colpi di scena che ovviamente si concluderà con un evitabile lieto fine dove ciascuno tornerà a svolgere il proprio ruolo perché al cuor non si comanda e mica tutti possono essere buoni come il pane! Buono come il lupo è uno spettacolo di teatro musicale, con una colonna sonora eseguita dal vivo. Uno spettacolo giocoso, spiccatamente comico, pensato per stimolare, grazie al suo stile evocativo, l’immaginazione dei piccoli spettatori.

Stasera pago io! è un progetto speciale pensato e strutturato da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro. Si propone l’originale formula del fantassegno (denaro virtuale che non comporta nessuna spesa), e pagano solo i bambini, che con un biglietto da 5 euro portano a teatro i propri familiari, i quali muniti di fantassegno possono entrare gratis e godere dello spettacolo. ll progetto mira a coinvolgere i bambini, le scuole e le famiglie, affinché il teatro sia vissuto non come un’occasione speciale, ma come una necessità, una buona abitudine per tutti. Anche l’orario degli spettacoli, le 21.00, è inconsueto per rassegne dedicate ai bambini e alle loro famiglie.

Nel programma di Stasera pago io! altri due spettacoli: venerdì 22 novembre Mostriciattoli, una delle ultime produzioni di Giallo Mare Minimal Teatro e infine venerdì 29 novembre La bottega dei giocattoli di Teatro Crest.

Posto unico per i bambini 5€; adulti ingresso gratuito dietro la presentazione di un fantassegno. Per avere i biglietti bisogna presentarsi il mercoledì precedente lo spettacolo, presso la biglietteria del Teatro Verdi a Santa croce sull'Arno, dalle 16.30 alle 19.30.

Il fantassegno si può conquistare anche partecipando alle animazioni nei centri commerciali della zona: il prossimo appuntamento è per sabato 16 novembre al centro Coop di Empoli (via R. Sanzio) dalle 15.30 alle 18.30.

Solo il giorno della prevendita o la sera dello spettacolo se non saranno esauriti in prevendita è possibile avere i biglietti. Da ricordare che avere il fantassegno è necessario, ma non dà diritto all’ingresso a teatro.

Per informazioni e prenotazioni Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 –info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267;biblioteca A. Puccini tel .0571/30462.

